KTMÜ Bişkek'te Sokak İftarı Düzenledi

09.03.2026 23:41
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek'te geleneksel sokak iftarı ile binlerce kişiyi buluşturdu.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Anadolu'nun asırlık sokak iftarı geleneğini Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e taşıdı.

Bişkek'teki KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde, binlerce öğrenci ve şehir sakinlerini aynı sofrada buluşturan geleneksel sokak iftarı düzenlendi.

Kırgız ve Türk bayrakları altında düzenlenen iftara, Kırgızistan Sağlık Bakanı Damirbek Osmonov, Kırgızistan Bilim, Yüksek Öğretim ve İnovasyon Bakanı Gülzat İsamatova, büyükelçiler, bürokratlar, dernek yetkilileri katıldı.

Masaların kurulduğu caddedeki ve rektörlük binasının önündeki ağaçlar ramazan fenerleriyle süslendi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev ile iftardan öncesinde davetlileri bizzat karşıladı ve masaları tek tek gezerek öğrencileri selamladı ve sohbet etti.

Ceylan ile İbrayev, Kırgızistan Bilim, Yüksek Öğretim ve İnovasyon Bakanı Gülzat İsamatova ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ile yemek dağıtım alanına geçerek katılımcıların tabldotlarına bizzat yemek koydu.

Kampüs ramazan fenerleriyle aydınlandı

İftarın düzenlendiği Cumhuriyet Caddesi ve rektörlük binası çevresi, geleneksel ramazan fenerleriyle süslendi.

Türkçe ve Kırgızca "Geleneksel Sokak İftarı" yazılı afişlerin asıldığı alanda, katılımcılar için hatıra fotoğrafı köşeleri oluşturuldu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine bağlı din görevlisi Şakir Bayır'ın akşam ezanını okumasıyla binlerce kişi aynı anda orucunu açtı.

Katılımcılardan "birlik ve beraberlik" mesajı

Kırgız geleneksel kadın kıyafetiyle iftara katılan Cıparkül Moldaliyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Kırgız halkların kardeş olduğunu, Türk halkıyla gurur duyduklarını dile getirdi.

Moldaliyeva, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde görev yapan Türk öğretmenlerden eğitim alan Kırgız öğrencilerin devletine hizmet edeceğine inandığını belirtti.

Bişkek sakinlerinden 79 yaşındaki Anarbübü Abdışeva, "İftar programında Türk ve Kırgız halkı birbirine daha yakın oldu." dedi.

KTMÜ öğrencisi Elvira Satılganova, iftar programı sayesinde kampüste canlanma yaşandığını ve dostluk ilişkilerinin pekiştiğini söyledi.

Öğrenci Sezim Altıbayeva da çok güzel bir iftar programı düzenlendiğini belirterek, "Havanın biraz soğuk olmasına rağmen gönüllerimiz sıcaktı." diye konuştu.

Ramazan ayının çok güzel geçtiğini ve kendisini çok mutlu hissettiğini anlatan Bakay Murzayev ise üniversitenin her yıl düzenlediği iftara öğrenciler, şehir sakinleri ve hatta akrabaların da katıldığını aktardı.

İftarda mercimek çorbası, etli pilav, su, ayran, hurma, salata, tatlı, çay ve geleneksel şerbet ikramları yer aldı.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

