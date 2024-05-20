KTO Karatay Üniversitesi'nde Dijital Sanat Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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KTO Karatay Üniversitesi'nde Dijital Sanat Sergisi Düzenlendi

KTO Karatay Üniversitesi\'nde Dijital Sanat Sergisi Düzenlendi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde 'Dijital Keşfediş 2: Dijital Çağ, Dijital Dünya, Değişim ve Geleceğe Hazırlanmak' temalı dijital sanat sergisi düzenlendi. Sergide, gençlere dijital teknolojilerin gelişimi konusunda ilham verilmesi ve yapay zeka hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Sergi, 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

20.05.2024 12:58
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Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde "Dijital Keşfediş 2: Dijital Çağ, Dijital Dünya, Değişim ve Geleceğe Hazırlanmak" temalı dijital sanat sergisi düzenlendi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, üniversitenin fuaye alanındaki serginin açılışında, çalışmanın üniversitenin her sene yaptığı sosyal etkinliklerden bir tanesi olduğunu belirtti.

Ortaç, "Bunları genellikle teknolojiye bağlı sosyal etkinlikler olarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle gençlerimizin dünyada yaşanan dijitalleşmeye karşı hazırlıklı olmaları bunun sağladığı faydaları ya da ortaya çıkaracağı tehlikelerden haberdar olmaları için yaptığımız bir etkinliktir." dedi.

Daha sonra Rektör Ortaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Topçuoğlu, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, serginin açılış kurdelesini keserek sergi alanında incelemelerde bulundu.

Özellikle gençlere dijital teknolojilerin gelişimi konusunda iham vermesi, yapay zeka hakkında farkındalık oluşturulması ve farklı bir bakış açıları kazandırılması amaçlanan sergide, katılımcıların dijital dünyanın hayattaki derin etkilerini anlama çabalarını destekleyerek, dijital çağın gereklilikleri konusunda kapsamlı bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Cumhuriyetin ilk asrında üretilen sinema eserlerinden hazırlanan, Anadolu Ajansı'nın "100 Yılın 100 Sinema Eseri" adlı çalışması da yapay zeka eşliğinde oluşturulan yeni afişleriyle sergide yer aldı.

Öte yandan etkinlik kapsamında, dijitalle sanatın buluştuğu, dijital sanatın imkanlarının konuşulup tartışılacağı çeşitli söyleşiler, simülasyon ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Özel olarak tasarlanmış interaktif deneyim alanlarıyla, ziyaretçilere sadece gözlemci olmanın ötesinde eserlerle doğrudan etkileşimde bulunma imkanı sunulacak.

24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek sergide, düzenlenecek etkinliklerin gün ve saatlerine https://dijitalkesfedis.com web sitesinden ulaşmak mümkün olacak.

Kaynak: AA

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