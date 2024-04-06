Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ilık, mesajında, Anadolu Ajansının Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansının kuruluşundan bugüne güvenilir haberin kaynağı olduğunu ifade eden Ilık, şunları kaydetti:
"Milletimizi doğru ve eksiksiz bilgilendirerek kuruluş felsefesine bağlı olduğunu gösteren Anadolu Ajansı, etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başarmıştır. İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, yurt içi ve yurt dışındaki örgütlenmesini geliştiren Anadolu Ajansı, çok yönlü ve hızlı haber akışıyla görevini başarıyla yerine getirmektedir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansı, bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettirecek, ülkemizin sesi olmayı sürdürecektir. Bu vesileyle, doğru ve güvenilir habercilik anlayışı içinde görevlerini büyük bir sorumlulukla yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yerine getiren, zaman kavramı gözetmeden her koşulda görevlerini fedakarca yürüten Anadolu Ajansının çok değerli çalışanlarına başarılarının devamını diliyor, ajansın 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."
Son Dakika › Güncel › KTSO Başkanı Soner Ilık'tan Anadolu Ajansı'na tebrik mesajı - Son Dakika
Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin harekete geçmesiyle otoyolun Ankara yönünde, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadük ile Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Çaydurt ve Köroğlu park alanı ile Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor. D-100 kara yolunda ise Ankara yönünde Abant kavşağı, Yumrukaya, Kuruçay ve Çaydurt kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç yoğunluğu gözleniyor. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Nevzat Kaya isimli şahsın, konuk olduğu bir YouTube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri gündem oldu. Kaya, yayında "Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" ifadelerini kullandı.
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