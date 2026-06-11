KTÜ\'den Yomra\'ya Eğitim Desteği

Muhammet Tayyip Yildiz:

güzel bir girişim olmuş gibi duruyor ama bu tür yardımların düzenli olup olmadığını merak ediyorum çünkü bir kez yapılan projeler pek etkili olmaz tabii ki bu okul ve çocuklar mutlu olmuş herhalde ama uzun vadede ne gibi bir faydası olur bilmek isterdim