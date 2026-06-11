KTÜ'den Yomra'ya Eğitim Desteği - Son Dakika
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KTÜ'den Yomra'ya Eğitim Desteği

KTÜ\'den Yomra\'ya Eğitim Desteği
11.06.2026 16:32
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KTÜ, Yomra Gençlik Merkezi ile birlikte Sürmene'deki okula kitap ve kırtasiye malzemesi gönderdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyen ve öğrencileri, Yomra Gençlik Merkezi iş birliğiyle Sürmene'deki bir okula kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

KTÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünce hayata geçirilen "KTUDELL Kardeş Okul Kütüphane Projesi" kapsamında, akademisyen ve öğrenciler ilçeye bağlı Küçükdere Enver Dursun Yılmaz İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, proje kapsamında temin edilen kitap ve kırtasiye malzemeleri öğrencilere dağıtıldı.

Ayrıca programa katılan üniversite öğrencileri çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Desteği, Sürmene, Gençlik, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTÜ'den Yomra'ya Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yasemin Karadağ Yasemin Karadağ:
    valla ne güzel ben de kitap bulamıyorum okula gidemiyor çocuğum ama çık daha iyi olur işte 0 0 Yanıtla
  • Muhammet Tayyip Yildiz Muhammet Tayyip Yildiz:
    güzel bir girişim olmuş gibi duruyor ama bu tür yardımların düzenli olup olmadığını merak ediyorum çünkü bir kez yapılan projeler pek etkili olmaz tabii ki bu okul ve çocuklar mutlu olmuş herhalde ama uzun vadede ne gibi bir faydası olur bilmek isterdim 0 0 Yanıtla
  • Hasan Cam Hasan Cam:
    bütün bunları yapıyorlar ama aynı zamanda hangi okullara ne kadar yardım gidiyor belli değil yani kimin ne aldığı kimsenin umurunda değil 0 0 Yanıtla
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