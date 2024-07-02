KTÜ Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ufuk Özgen, Trabzon Eczacılar Odası Başkanı Özlem Uğurbaş Arslan, akademisyenler, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Rektör Çuvalcı, uzun ve zorlu bir eğitim-öğretim sürecinin sonuna gelindiğini belirterek, "Üniversitemiz, sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için her türlü imkanı sunmaya özen göstermiştir. Modern laboratuvarlarımız, donanımlı kütüphanemiz ve deneyimli akademik kadromuz ile sizleri, mesleki hayatınıza en iyi şekilde hazırlamayı amaçladık. Bu süreçte edindiğiniz bilgi ve deneyimler, mesleki yolculuğunuzda sizlere rehberlik edecektir." ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Mesleğinizi her zaman sevgi ve tutkuyla yapın. İnsan sağlığına katkılarınızın bilinciyle etik değerlere ve meslek ahlakına sadık kalın. Kendinizi sürekli geliştirin, yeniliklere açık olun ve mesleğinizde öncü rol üstlenin. Bilmelisiniz ki bilgi birikiminiz ve deneyimlerinizle insanlığa büyük hizmetler sunacaksınız. Yeni hayatınızda sizlere başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Tören, dereceye giren öğrencilere belge takdimi, mezuniyet andının okunması, kep atma ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.