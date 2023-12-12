 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KTÜ Of Teknoloji Fakültesi'nde 7. Hamsi Festivali düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

KTÜ Of Teknoloji Fakültesi'nde 7. Hamsi Festivali düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi tarafından düzenlenen 7. Hamsi Festivali, Of Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildi. Festivalde, Of Kaymakamı, KTÜ Rektörü, Of Belediye Başkanı ve diğer katılımcılar yer aldı. Festival kapsamında öğrenciler arasında hamsi yeme yarışması da düzenlendi.

KTÜ Of Teknoloji Fakültesi\'nde 7. Hamsi Festivali düzenlendi
12.12.2023 - 16:09,
Abone Ol

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesince 7. Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

Of Belediyesinin desteğiyle düzenlenen festivale, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Acar, Of Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Şevki Saral, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Demirer, şehrin kaynaşması için çok güzel bir organizasyon yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dekanı Acar ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Sarıalioğlu'na ve katılımcılara teşekkür etti.

Festival kapsamında öğrenciler arasında hamsi yeme yarışması yapıldı. Yarışmaya katılan öğrencilere Dekanı Prof. Dr. Acar çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Salim Salih Sarıalioğlu, Hamdullah Çuvalcı, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTÜ Of Teknoloji Fakültesi'nde 7. Hamsi Festivali düzenlendi - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:07:26. #1.12#
SON DAKİKA: KTÜ Of Teknoloji Fakültesi'nde 7. Hamsi Festivali düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement