KTÜ Of Teknoloji Fakültesi\'nde Mezuniyet Töreni

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Of Teknoloji Fakültesi'nde 12. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.

Of Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Acar, ilçe spor salonunda düzenlenen törende, bu yıl 130 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fakülte hakkında bilgilendirmede bulunan Acar, öğrencilerin başarılı çalışmalarına dikkati çekti.

Acar, öğrencileri başarılarından ötürü tebrik ederek, "Unutmayınız ki sizler artık yalnızca kendi başarılarınızı değil, ailenizi, fakültenizi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni temsil edeceksiniz. Ülkemizin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda üreten, geliştiren ve geleceği şekillendiren mühendisler olarak önemli görevler üstleneceğinize inanıyoruz." diye konuştu.

Of Kaymakamı Eşref Akça, İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Er ve fakülte birincisinin de konuşma yaptığı törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Diploma alan öğrenciler, mezuniyet yemininin ardından kep attı.