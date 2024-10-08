KTÜN Mimarlık Öğrencileri Birgi'de Restorasyon Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KTÜN Mimarlık Öğrencileri Birgi'de Restorasyon Çalışmaları Yapıyor

Ödemiş Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Restorasyon Projesi dersi kapsamında Ödemiş ve Birgi'de teknik gezi düzenleyerek tarihi evlerin restorasyon projeleri üzerinde çalışmalara başladı.

08.10.2024 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Ödemiş Belediyesi'nin ev sahipliğinde Birgi'ye gelen Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mimarlık Bölümü öğrencileri, Restorasyon Projesi dersi kapsamında Ödemiş merkez ve Birgi'de çalışmalara başladı. Üniversite, ilçede dört ayrı projeye destek veriyor.

Ödemiş Belediyesi'nin ev sahipliğinde Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencileri Restorasyon Projesi dersi kapsamında Ödemiş Birgi'de çalışmalara başladı.

Bölüm öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Korunmaz koordinatörlüğünde organize edilen ve ders kapsamında düzenlenen teknik gezi çerçevesinde öğrenciler, Birgi tarihi kent dokusunda yer alan geleneksel evlerin rölöve-restorasyon ve restitüsyon projeleri için arazi çalışması yapıyor. Birgi'de geleneksel yaşamın simgesi olan, özgün dokusuyla gelecek nesillere aktarılması gereken ve aynı zamanda turizm açısından da önemli bir potansiyele sahip Birgi Evleri için belediye tarafından yürütülen projelere destek oluyor. Ayrıca, Ödemiş geleneksel yapısı ve özgün mimarisin örneklerinden biri olan Ödemiş merkezde mülkiyeti belediyemize ait tescilli taşınmazın, Meşrutiyet Mahallesi 29 pafta 124 ada 35 numaralı parselde yer alan (Serter Evi) evin, projesi de öğrencilerin çalışma alanı içerisinde yer alıyor.

Ödemiş Belediyesi ev sahipliğinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler dört günlük alan çalışmasının ardından Konya'ya dönecek.

Kaynak: ANKA

Ödemiş Belediyesi, Ödemiş, Konya, Birgi, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTÜN Mimarlık Öğrencileri Birgi'de Restorasyon Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:53 Sıla bebeğin mezarındaki ’’Soyadı’’ detayı dikkat çekti Sıla bebeğin mezarındaki ''Soyadı'' detayı dikkat çekti
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:28 ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
09:14 Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı Reklam sektöründe oyuncuların kazançları dudak uçuklattı
09:10 Kasırga korkusuyla dakikalar içinde market raflarını boşalttılar Kasırga korkusuyla dakikalar içinde market raflarını boşalttılar
08:56 İsrail’in bomba yağdırdığı Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor
08:34 Kıvanç Talu, filminde de kendi kaderini yaşadı Kıvanç Talu, filminde de kendi kaderini yaşadı
08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 19:40:36. #1.13#
SON DAKİKA: KTÜN Mimarlık Öğrencileri Birgi'de Restorasyon Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.