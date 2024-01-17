Kuala Lumpur\'da Ejderha Yılı kutlamaları başladı

KUALA LUMPUR, 17 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaklaşan Çin Ay Yeni Yılı olan Ejderha Yılı kutlamaları çerçevesinde, ejderha şeklinde ışık enstalasyonlarıyla süslenmiş bir alışveriş merkezinde aslan dansı gösterisini izleyen insanlar, 16 Ocak 2024. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)