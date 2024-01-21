Kuala Lumpur\'da Ejderha Yılı kutlamaları için ışık enstalasyonları kuruldu

KUALA LUMPUR, 21 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, yaklaşan Çin Ay Yeni Yılı olan Ejderha Yılı kutlamaları çerçevesinde bir alışveriş merkezinin dışına kurulan ejderha şeklinde ışık enstalasyonları, 19 Ocak 2024. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)