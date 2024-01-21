 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuala Lumpur'da Ejderha Yılı kutlamaları için ışık enstalasyonları kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kuala Lumpur'da Ejderha Yılı kutlamaları için ışık enstalasyonları kuruldu

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Çin Ay Yeni Yılı olan Ejderha Yılı kutlamaları çerçevesinde bir alışveriş merkezinin dışına kurulan ejderha şeklinde ışık enstalasyonları, 19 Ocak 2024 tarihinde görüntülendi.

Kuala Lumpur\'da Ejderha Yılı kutlamaları için ışık enstalasyonları kuruldu
21.01.2024 - 13:31,
Abone Ol

KUALA LUMPUR, 21 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, yaklaşan Çin Ay Yeni Yılı olan Ejderha Yılı kutlamaları çerçevesinde bir alışveriş merkezinin dışına kurulan ejderha şeklinde ışık enstalasyonları, 19 Ocak 2024. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuala Lumpur, Malezya, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuala Lumpur'da Ejderha Yılı kutlamaları için ışık enstalasyonları kuruldu - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye ile İletişime Geçecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:57:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kuala Lumpur'da Ejderha Yılı kutlamaları için ışık enstalasyonları kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement