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Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi•
KUALA LUMPUR, 21 Ocak (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, yaklaşan Çin Ay Yeni Yılı olan Ejderha Yılı kutlamaları çerçevesinde bir alışveriş merkezinin dışına kurulan ejderha şeklinde ışık enstalasyonları, 19 Ocak 2024. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Kuala Lumpur'da Ejderha Yılı kutlamaları için ışık enstalasyonları kuruldu - Son Dakika