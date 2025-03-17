Küba'da Elektrik Kesintisi Sonrası Yeniden Enerji

HAVANA, 17 Mart (Xinhua) -- Küba'da cuma günü elektrik sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle tüm ülkede yaşanan kesintinin ardından pazar günü yeniden elektrik verilmeye başlandı.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı'ndan Elektrik Müdürü Lazaro Guerra ülkenin elektrik sisteminde, başkent Havana'nın yaklaşık 45 kilometre batısındaki Mariel kasabasından ülkenin uzak doğusundaki Guantanamo'ya kadar bağlantı sağlandığını söyledi.

Guerra, batıdaki Artemisa ve Pinar del Rio bölgelerininse hala şebekeye bağlı olmadığını kaydetti.

Elektrik şebekesindeki kesintiye, Havana'daki bir trafo merkezindeki arızanın yol açtığı belirtildi.

Geçen yıl ekim ayının ortalarında Küba'nın en büyük elektrik santrali olan Antonio Guiteras'daki bir sorun nedeniyle ülkeye 4 gün elektrik verilememişti.

Aralık 2024'te aynı tesiste meydana gelen başka bir arızada da tüm Küba elektriksiz kalmıştı.