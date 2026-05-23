Küba'da Raul Castro’ya Destek Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küba'da Raul Castro’ya Destek Gösterisi

Küba\'da Raul Castro’ya Destek Gösterisi
23.05.2026 04:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kübalılar, Raul Castro'ya destek vermek için ABD Büyükelçiliği karşısında toplandı.

Küba'da binlerce kişi, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'ya destek vermek amacıyla ABD Büyükelçiliği karşısında toplandı.

Küba hükümetinin çağrısıyla başkent Havana'da toplanan binlerce kişi, Vedado semtindeki ABD Büyükelçiliğinin karşısında bulunan Jose Marti Anti-Emperyalist Kürsüsü adı verilen miting alanında bir araya geldi.

Ellerinde devrim sembollü bayraklar ve Raul Castro afişleri taşıyan Kübalılar, ABD'ye ve ada ülkesine uygulanan ambargolara tepki gösterdi.

Malecon sahil yolu boyunca bir süre Küba bayraklarıyla yürüyen kalabalık gruplar, "Raul demek Raul demektir" sloganları attı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Castro'ya destek açıklamasında bulundu.

Diaz-Canel paylaşımında, "Küba için ve Raul için Anti-Emperyalist Kürsü'deyiz. Bunun hiçbir hukuki dayanağı olmayan siyasi bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Bu girişim, askeri saldırganlığı meşrulaştırmak amacıyla uydurulan dosyayı büyütmekten başka bir anlam taşımıyor." ifadelerini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de açıklamasında, ABD'nin Castro'ya yönelik suçlamalarının "iftira" niteliği taşıdığını belirterek, "ABD hükümetinin son asılsız suçlamaları karşısında, Küba Devrimi'ne ve Ordu Generali Raul Castro'ya olan koşulsuz desteğimizi göstermek amacıyla Anti-Emperyalist Kürsü'de düzenlenen mitinge katıldık." dedi.

Gösteriye, Castro'nun çocukları Alejandro Castro ve Mariela Castro'nun da katıldığı bildirildi.

Castro'ya suçlama

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, Küba Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

Küba'nın eski lideri Castro hakkındaki iddianameyi duyuran Blanche, "Bugün, Raul Castro ve diğer bazı kişileri 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlayan bir iddianameyi duyuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Blanche, Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro ve isimlerini belirtmediği bazı diğer kişilerin, Küba'nın 1996'da insani yardım grubu "Brothers to the Rescue'ya (Kurtarma Kardeşleri) ait uçakları düşürmesi ve başka suçlarla" itham edilmekte olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da Raul Castro’ya Destek Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

23:50
Polemik yaratan görüntü Trabzonspor’a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:24
Ankara’yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
23:01
YSK’ya “yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusu
YSK'ya "yerel seçimler iptal edilsin" başvurusu
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 04:28:36. #7.13#
SON DAKİKA: Küba'da Raul Castro’ya Destek Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.