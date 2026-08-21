Küba'dan ABD Yaptırımlarına Sert Tepki - Son Dakika
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Küba'dan ABD Yaptırımlarına Sert Tepki

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Küba Dışişleri Bakanı, ABD'nin yaptırımlarının halkın temel hizmetlerine erişimini engellediğini belirtti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin ada ülkesine uyguladığı yeni yaptırımların halkın temel hizmetlere erişimini engellediğini belirtti.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba'da madencilik, dış ticaret ve metalürji sektörlerini hedef alan yaptırımlarına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu, Küba hükümetinin "halka temel hizmetleri sunmasını engellemeye yönelik kasten hareket etmekle" suçlayan Rodriguez, "Bu yaptırımlar, özellikle Küba'daki özel mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (MİPYME) tarafından tedarik edilen gıda, ilaç ve tıbbi ekipman taşıyan konteynerlerin sevkiyatını engellemektedir." ifadesini kullandı.

Rodriguez, söz konusu yaptırımları Küba'ya karşı "başarısız bir takıntı" olarak nitelendirerek, "ICAP, 60 yılı aşkın süredir dostluğu, uluslararası dayanışmayı, adaleti ve barışı teşvik eden bir kurumdur; ABD Dışişleri Bakanının yozlaşmış politikasında her zaman savunduğu şeylerin tam aksini temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den Küba'ya yeni yaptırımlar

Ulusal basına göre, ABD, Küba'da siyasi ve ekonomik değişim sağlama amacı taşıyan baskı politikası kapsamında, dün madencilik, dış ticaret ve metalürji sektörleriyle bağlantılı kişiler ile İnşaat Bakanlığının da aralarında bulunduğu 9 devlet kurumunu yaptırım listesine almıştı.

Ayrıca, ABD'nin daha önce yaptırım listesine aldığı Küba Halklarla Dostluk Enstitüsünün (ICAP) üç üst düzey yöneticisi de yaptırım uygulanan isimler arasında bulunuyor.

Bu isimlerin, ABD'de mahkum edildikten sonra Küba'ya iade edilen "Yaban Arısı Ağı" (Red Avispa) üyesi beş ajandan biri olan ICAP Başkanı Fernando Gonzalez Llort, Birinci Başkan Yardımcısı Noemi Rabaza Fernandez ve Kuzey Amerika Direktörü Leima Martinez Freire olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küba'dan ABD Yaptırımlarına Sert Tepki - Son Dakika

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