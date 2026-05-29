Küba'dan ABD'ye Saldırı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küba'dan ABD'ye Saldırı Uyarısı

Küba\'dan ABD\'ye Saldırı Uyarısı
29.05.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin saldırı planlarının ölüm ve yıkıma yol açacağını belirtti.

HAVANA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD'nin Küba'ya bir saldırı başlatmak için hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, bir ABD saldırısının ölüm ve yıkıma yol açacağı uyarısında bulundu.

ABD'li Politico haber portalının haberine çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Fernandez de Cossio, "Kendi askerleri arasında kesin şekilde can kaybı yaşanacak olmasının yanı sıra öldürmeyi, sakat bırakmayı ve yıkım ve sefalete yol açmayı haklı çıkarabilecek hiçbir gerekçeleri yok, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Politico'yu Washington'ı savaşa teşvik etmekle suçlayan Fernandez de Cossio, portalda yer alan, ABD ordusunun Küba'ya saldırmak için yalnızca "Donald Trump'tan gelecek nihai onayı" beklediği yönündeki iddiaları sert dille eleştirdi.

Politico çarşamba günkü haberinde, "Pentagon, Küba'ya askeri bir saldırı başlatılması için gerekli birlik ve silahları konuşlandırmak üzere aylardır hazırlık yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

2026 yılının başından bu yana Küba'ya yönelik yeni önlemler açıklayan ABD, bu kapsamda adaya petrol tedarik eden ülkeleri hedef alan kısıtlamalar ve Kübalı kurum ve yetkililere yönelik ek yaptırımlar uygulamaya koydu.

ABD Güney Saha Komutanlığı da 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uçak gemisi, gemideki hava kanadı ve en az bir güdümlü füze muhribini içeren Nimitz Uçak Gemisi Görev Grubu'nun Karayipler'e ulaştığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanlığı ise Küba Devrimi lideri Raul Castro hakkında, Castro karşıtı "Brothers to the Rescue" (Kurtarma Kardeşleri) grubuna ait iki uçağın 1996 yılında düşürülmesinde rol oynadığı suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin Küba yakınlarındaki gözetleme ve istihbarat uçuşlarında son zamanlarda artış gözlemleniyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'dan ABD'ye Saldırı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi
İsviçre’de dehşet anları Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

11:08
Sergen Yalçın’a şok Dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
Sergen Yalçın'a şok! Dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:14:33. #7.13#
SON DAKİKA: Küba'dan ABD'ye Saldırı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.