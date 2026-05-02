Küba Devlet Başkanı Canel\'den ABD Başkanı Trump\'a yanıt Açıklaması

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Donald Trump’ın Küba’da yönetimi kısa sürede devralacaklarına dair açıklamalarına çok sert yanıt verdi. ABD'nin askeri saldırı tehditlerini "tehlikeli ve benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren Canel, uluslararası toplumu bu "vahşi ve kriminal" girişime karşı durmaya çağırarak, Küba halkının bağımsızlık yolunda her bir santim toprağını savunacağını ilan etti.

"ULUSLARARASI TOPLUM BU DURUMU NOT ETMELİ"

Canel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sadece Trump’a yanıt vermekle kalmadı, aynı zamanda tüm dünyaya bir çağrıda bulundu. ABD içindeki "intikam hırsıyla dolu küçük ama zengin bir grubun" çıkarları için Küba'ya yönelik bir saldırıya izin verilmemesi gerektiğini savunan Canel, uluslararası kamuoyunu ve ABD halkını bu "hegemonya hırsına" karşı duyarlı olmaya davet etti.

"NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA OLSUN..."

ABD Başkanı Trump’ın "yönetimi devralma" çıkışını bir saldırganlık ilanı olarak kabul eden Küba lideri, ülkesinin geri adım atmayacağının altını çizdi. Canel, "Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak" diyerek, bağımsızlığı savunmaya kararlı bir halkla karşılaşacakları mesajını verdi.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ VE YÜKSELEN TANSİYON

Donald Trump’ın Küba’da yönetimin kısa sürede el değiştireceğine dair iddiaları, bölgede yeni bir siyasi ve askeri krizin kapısını araladı. Canel, bu tür söylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Küba'nın egemenlik haklarının pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı.