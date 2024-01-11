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Küba Devlet Başkanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek verdi - Son Dakika
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Küba Devlet Başkanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek verdi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek verdi. Küba, Filistin halkına karşı işlenen suçlar ve soykırım eylemleri nedeniyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı davaya en güçlü şekilde desteğini ifade ediyor. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de Filistin halkına uygulanan soykırımın son bulması çağrısını yineliyor. Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'de işlediği fiillerle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de açtığı davada, İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep ediyor.

Küba Devlet Başkanı, Güney Afrika\'nın İsrail\'e karşı açtığı soykırım davasına destek verdi
11.01.2024 - 21:31,  Güncelleme: 21:32
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek verdi.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Canel, "Özgür Filistin" etiketiyle desteğini duyurdu.

Canel, "Küba, Filistin halkına karşı işlenen suçlar ve soykırım eylemleri nedeniyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı davaya en güçlü şekilde desteğini ifade ediyor. Asla bu duruma kayıtsız kalanlardan olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de paylaşımında, şunları kaydetti:

"Küba, Güney Afrika'nın, Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara karşı Uluslararası Adalet Divanındaki davasını destekliyor. Filistin halkına uygulanan soykırım, apartheid ve yok etme eylemlerinin acil olarak son bulması çağrısını yineliyoruz."

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı ICJ'de açtığı "soykırım" davası

1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta ICJ'de açtığı davada, İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep ediyor.

Duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

Lahey'deki davaya ilişkin duruşmanın ilk gününde, Güney Afrika tarafı, İsrail'e yönelik suçlamalarını gerekçe ve delilleriyle Divan'a sundu.

Güney Afrika'yı temsil eden hukukçular, İsrail'in "Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı" suçlamasını yöneltirken, duruşmanın ilk günü, Güney Afrika'nın Amsterdam Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela'nın ülkesinin Divan'dan, İsrail aleyhine talep ettiği 9 ihtiyati tedbiri okumasının ardından sona erdi.

12 Ocak Perşembe günkü duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak.

Kaynak: AA
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