Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, Rubio'nun 'Küba çoktan düştü' sözünü yalanladı - Son Dakika
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Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, Rubio'nun 'Küba çoktan düştü' sözünü yalanladı

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Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 'Küba çoktan düştü' sözünü, kolektif cezalandırmayı meşrulaştırmak için yinelenen yalanlar olarak niteledi. Rodriguez, yalanların geçtiğimiz günlerde BM'deki onlarca heyet tarafından reddedildiğini bildirdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Küba halkına yönelik kolektif cezalandırmayı meşrulaştırmak amacıyla öne sürdüğü bir dizi yalanı yinelediğini" bildirdi.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla Rubio'nun Küba'ya karşı ifadelerine yanıt verdi.

Rubio'nun verdiği bir röportajda Küba'nın "çoktan düştüğünü" söylemesine tepki gösteren Rodriguez, "ABD Dışişleri Bakanı, Küba halkına yönelik kolektif cezalandırmayı meşrulaştırmak amacıyla öne sürdüğü bir dizi yalanı yineledi. Söz konusu yalanlar, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'deki onlarca heyet tarafından reddedildi." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, Rubio'nun bu ifadelerinin "reddedilmiş ve yalnızlaşmış, hakikat ya da akılla değil, yalnızca zor ve gözdağıyla sürdürülebilen saldırgan bir politikanın tezahürü" olduğunu vurguladı.

Rubio'nun Küba'ya eleştirisi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fox News'e verdiği röportajında Küba'nın "düşmeye yaklaşıp yaklaşmadığı" sorusuna karşılık ülkenin "işlevsel bir ekonomisi olmadığını" belirterek, "Gerçek şu ki Küba çoktan düştü." demişti.

Küba'nın "farklı bir yol seçmesini umduklarını" dile getiren Rubio, şunları söylemişti:

"Bugün silahları ve baskıcı rejimi kontrol edenler arasında, karşı karşıya oldukları gerçekliğe gözünü açacak bazı kişilerin olduğunu umuyoruz. Donald Trump, başkan olduğu sürece Küba halkının sırtından artık para kazanamayacaklar. Başkan Trump görevde olduğu sürece Küba'nın hiçbir koşulda Amerikan çıkarlarına karşı bir operasyon üssü haline gelmesine veya ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA
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