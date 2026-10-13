Küba'nın Sancti Spiritus'ta açtığı ilk karma toptancı pazarda 200 dolar şartı aranıyor

Küba yönetimi, ekonomik aktörler arasındaki ticareti canlandırmak amacıyla ülke tarihindeki ilk karma toptancı pazarını faaliyete geçirdi.

Küba basınında yer alan habere göre, Sancti Spiritus kentinde açılan pazarda, ülkede ilk kez devlet kurumlarının yanı sıra özel işletmeler de kendi ürünlerini toptan satışa sunabilecek.

Kompleksin işletmesini yürüten ITH Trinidad Toptancı Şirketi yetkilileri, pazarda sanayi ürünleri, ithal girdiler ve tarımsal rekoltenin yer alacağını bildirdi.

Yeni model kapsamındaki pazarda, yönetici firma ile mal tedarikçileri arasında esnek ticaret ve pazarlama yöntemlerinin uygulanacağı kaydedildi.

Pazarda yer alacak ürün detaylarına ilişkin basına bilgi veren şirket yetkilileri, ilk etapta et ürünleri, tuz ve pirinç gibi temel gıda maddelerinin satışa sunulduğunu belirtti.

Tedarik zinciri ve soğuk zincir imkanlarının geliştirilmesine paralel olarak, ilerleyen süreçte fasulye, domuz eti ve koyun etinin de pazar tezgahlarındaki yerini alması hedefleniyor.

Comercializadora ITH'nin merkezinde açılan yeni mağazadan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kamu ve özel kuruluşlar, serbest çalışanlar ve bireysel müşteriler, önceden ticari sözleşme yapmadan alışveriş yapabilecek.

200 dolar tutarında alım şartı aranacak

ITH Trinidad Toptancı Şirketi Direktörü Aida Rivas Duarte, yerel basına yaptığı açıklamada, pazardan alışveriş yapabilmek için en az 200 dolar veya 24 bin Küba pesosu (CUP) tutarında alım şartı aranacağını söyledi.

Cubadebate portalında yer alan habere göre ise tesiste Sancti Spiritus Belediyeler Arası Tarımsal Tedarik Şirketi, Banvaria SURL ve Valdespino adlı özel şirketler, ITH Dış Ticaret Şirketi ve adı açıklanmayan yabancı bir firmanın ürünleri satılıyor.

ITH'nin diğer bölgelere de yaymayı planladığı pazarın kalıcı hale gelmesi için düzenli tedarikin sağlanması, ürünlerin uygun koşullarda korunması ve rekabetçi fiyatların belirlenmesi gerektiği belirtildi.

176 maddelik reform paketi hayata geçiriliyor

Uygulama, hükümetin 26 Haziran'da onayladığı 176 maddelik ekonomik ve sosyal reform paketinin bir parçası olarak hayata geçirildi.

İç Ticaret Bakanlığının (MINCIN) 13/26 sayılı kararnamesiyle yasal altyapısı oluşturulan düzenlemeyle ülkedeki toptan ticaret sisteminin yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

23 başlık altında toplanan reform paketi, tarım, dış ticaret, özel ve yabancı yatırımlar ile gayrimenkul sektörünü canlandırmayı amaçlıyor.

Reformlarla karar alma süreçlerinin yerelleştirilmesi, devlet işletmelerine daha fazla özerklik verilmesi ve finans sektörüne özel sermaye katılımının sağlanması öngörülüyor.

Küba ekonomisi dolarizasyonla mücadele ediyor

Küba ekonomisi, gıda, yakıt ve ilaç kıtlığı, yüksek enflasyon, uzun süreli elektrik kesintileri ve dolarizasyonla mücadele ediyor.

ABD yönetiminin ocak ayından bu yana uyguladığı baskı politikası, petrol kısıtlamaları ve ek yaptırımlarla ülkenin enerji ve tedarik sorunlarını daha da ağırlaştırıyor.