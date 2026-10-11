Kubilius, AB ve Ukrayna'ya Washington'dan bağımsız barış stratejisi çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kubilius, AB ve Ukrayna'ya Washington'dan bağımsız barış stratejisi çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Üyesi Andrius Kubilius, AB ve Ukrayna'nın Washington'dan bağımsız barış stratejisi geliştirmesi gerektiğini söyledi. Kubilius, ABD-Rusya dizel anlaşması sonrası AB'yi Ukrayna'nın tek ciddi mali destekçisi olarak niteledi ve ABD'den barışa yardım beklediğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Birlik ve Ukrayna'nın Washington'dan bağımsız barış stratejisi geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Kubilius, ABD- Rusya arasındaki dizel anlaşmasının duyurulmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"Ukrayna'nın tek ciddi mali destekçisi" şeklinde nitelediği AB'nin, ABD'den Ukrayna'ya barış getirilmesine yardımcı olmasını beklediğini belirten Kubilius, "AB'nin, Ukrayna ile bağımsız barış stratejisi geliştirip uygulaması gereken bir noktaya gelinecektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriWashingtonPolitikaSavunmaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Meloni’den Husilere sert tepki “Suudi Arabistan’ın yanındayım“ Meloni’den Husilere sert tepki! "Suudi Arabistan’ın yanındayım"
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
Güne damga vuran iddia Arda Turan İstanbul’a geldi, TFF ile görüşecek Güne damga vuran iddia! Arda Turan İstanbul'a geldi, TFF ile görüşecek
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
19:38
Milan Skriniar’dan büyük fedakarlık
Milan Skriniar'dan büyük fedakarlık
19:24
Tümer Metin’den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:36
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 21:54:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Kubilius, AB ve Ukrayna'ya Washington'dan bağımsız barış stratejisi çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei