Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınama

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Husilere kınamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, ortak açıklamayla Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen "düşmanca saldırıları en güçlü" şekilde kınadı.
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, ortak açıklamayla Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen "düşmanca saldırıları en güçlü" şekilde kınadı
Kaynak: AA
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