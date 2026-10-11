Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı

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Acun Ilıcalı\'nın Hull City\'si 1 puanı kaptı
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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Everton ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Hull City ile Everton karşı karşıya geldi. The MKM'de oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

4 GOL VAR, KAZANAN YOK

Hull City, 48. dakikada Joe Gelhardt'ın golüyle öne geçti ancak Everton, 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ile skoru eşitledi. Konuk ekip Everton, 68. dakikada Thierno Barry ile bir gol daha bularak 2-1 öne geçti. Beraberlik için bastıran Hull City, 72. dakikada yıldız oyuncusu Belloumi ile skora denge getirdi.  Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

PUAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla Premier Lig'de üst üste dördüncü beraberliğini alan Everton, 10 puana yükseldi. Ligin formda takımlarından olan Hull City ise 9 puana yükseldi. Premier Lig'in gelecek haftasında Everton, sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Hull City ise deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek.

Acun IlıcalıHull CityEvertonFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Turan ATSIZ Turan ATSIZ:
    everton sahasında chelsea yi konuk ederde hull city fulhamı deplasmanda konuk edemez mantıken olmaz yani 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 1 puanı kaptı - Son Dakika
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