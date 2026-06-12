Kübra Ortaç, AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı oldu - Son Dakika
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Kübra Ortaç, AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı oldu

Kübra Ortaç, AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı oldu
12.06.2026 11:59
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AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan Kübra Ortaç, düzenlenen törenle görevi Esra Ayanoğlu Özdaş'tan devraldı. Ortaç, kadınlarla birlikte Mardin'in her köşesine ulaşmak için çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan Kübra Ortaç görevine başladı.

İl Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Genel Merkezi tarafından İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan Ortaç'ın görevine başladığı belirtildi.

Açıklamada, İl Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen devir teslim töreninde Ortaç'ın, görevi Esra Ayanoğlu Özdaş'tan devraldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortaç, üstlendiği görevin bir makam değil, millete hizmet yolunda taşınacak büyük bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin umudu olan büyük bir hareket olduğunu belirten Ortaç, kadınların bu kutlu yürüyüşün en güçlü aktörlerinden biri olduğunu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Mardin'in her köşesine ulaşmak için durmaksızın çalışacaklarını belirtti.

Yıllardır teşkilatın çeşitli kademelerinde görev yaptığını ifade eden Ortaç, "Bugün burada sadece bir il kadın kolları başkanı olarak değil, teşkilatın içerisinde yetişmiş bir dava kardeşiniz olarak bulunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gönüllere dokunmaya, kadınlarımızla birlikte Mardin'in her noktasında çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kendisine duyulan güven dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan başta olmak üzere teşkilatın tüm kademelerine teşekkür eden Ortaç, görevi devraldığı Özdaş'a da teşkilata sunduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Ortaç, şunları kaydetti:

"Kapısını çalmadığımız ev, gönlüne dokunmadığımız insan bırakmamak için çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik hukuku çerçevesinde Mardin'imizin her ilçesinde, mahallesinde ve hanesinde olmaya gayret edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kübra Ortaç, AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı oldu - Son Dakika

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