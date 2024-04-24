Küçük Bilge'nin coşkusu, 23 Nisan'a renk kattı - Son Dakika
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Küçük Bilge'nin coşkusu, 23 Nisan'a renk kattı

Zonguldak'ta yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında saha kenarından gösterilere eşlik eden küçük Bilge Işıl Örenli, ilgi odağı oldu. Annesiyle gurur duyan Bilge'nin vatanseverlik duygusu takdir topladı.

24.04.2024 00:33  Güncelleme: 00:59
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Küçük Bilge'nin coşkusu, 23 Nisan'a renk kattı

Saha kenarından kutlamalara tek başına eşlik eden küçük kız ilgi odağı oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta şehir stadında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Birinci sınıf öğrencisi Bilge Işıl Örenli, gösterilere saha kenarından eşlik edince ilgi odağı oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda devam etti. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem törene katılan öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin bayramını kutladı.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. Ardından gösteriler gerçekleştirildi.

Gösterilerde yer almadığı halde saha kenarına gelen Zonguldak İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Bilge Işıl Örenli, saha içerisinde yapılan gösterilere eşlik etti. Daha önce çalışmadığı halde gözlemlediği hareketleri anlık olarak yapmayı başardı.

Annesi Gülay Örenli ise kızını tribünden seyretti. Kızı ile gurur duyduğunu söyleyen Gülay Örenli, "Zamanla inşallah başarısı keşfedilir. Biz yeni geldik. Evde de vatani duyguları kendisine pekiştirmeye çalışıyoruz. Sanırım o duygudan dolayı burada içinden gelenleri yaptı. Vatanını seven bir çocuk. Mutlu çocuk. İçinden geçenleri yapıyor. O da beni mutlu etti" dedi.

Kaynak: İHA

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