Küçük Çocuk Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçük Çocuk Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Küçük Çocuk Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sapanca'da 3 tekerli bisikletiyle oyun oynayan 3 yaşındaki Cihangir, otomobilin çarpması sonucu öldü.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yol kenarında 3 tekerli bisikletiyle oyun oynayan Cihangir Nalbantoğlu (3), otomobilin çarpması yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Ünlüce Caddesi'nde meydana geldi. Cadde kenarında 3 tekerli bisikletiyle oyun oyan Cihangir Nalbantoğlu'na, M.K.(47) idaresindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Cihangir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.K.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Cihangir, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçük Çocuk Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş

23:29
Osimhen’in golleri yetmedi Galatasaray’a sahasında büyük şok
Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok
23:18
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
21:51
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti’de İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
21:47
Çorum FK’lı bir taraftarın RAMS Park’ta çektiği video ortalığı karıştırdı
Çorum FK'lı bir taraftarın RAMS Park'ta çektiği video ortalığı karıştırdı
21:14
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 23:36:21. #7.12#
SON DAKİKA: Küçük Çocuk Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.