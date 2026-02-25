Küçük Esnafın Vergi Yükü Ağırlaşıyor

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, küçük esnafın artan vergi ve maliyet yükü altında ezildiğini belirterek, "2,7 trilyon liralık faiz ödemesinin faturasını mahalle esnafına kesiyorlar" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, mahalle aralarında faaliyet gösteren küçük işletmelerle bir araya geldi.

Esnafın sıkıntılarını dinleyen Bakırlıoğlu, daha önce basit usulde vergilendirilen birçok küçük işletmenin artık "gerçek usul" kapsamına alındığını, bunun esnafa ciddi bir maliyet getirdiğini söyledi.

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Bir masa koysan, üç sandalye koysan, dolaba üç içecek koysan 'sen artık büyüdün' deniliyor ve gerçek usule geçiriliyorsun. O andan itibaren muhasebeci ücreti, yazar kasa, KDV, stopaj, muhtasar, yüzde 25 gelir vergisi… Kazansan da kazanmasan da yıllık en az 100 bin lira sabit yük biniyor" diye konuştu.

Esnaf Şener Şeker ise "Eskiden devlete yükümüz yoktu. Elektriğimizi kendimiz karşılıyorduk, küçük küçük işimizi yapıyorduk. Şimdi deftere tabi olduk. Daha kazanmadan vergi başlıyor. Böyle giderse ayakta kalmak zor" değerlendirmesini yaptı.

Bakırlıoğlu: "Büyük balık yaşasın, küçük balık batsın anlayışı hakim"

Tost satan esnafla bir araya gelen Bakırlıoğlu, "Mahallede günde 10–20 tost satan esnafla dev zincir marketleri, uluslararası fast-food markalarını aynı kefeye koyamazsınız. Ama sistem öyle bir kurulmuş ki küçük esnafla dev şirket arasında devletin gözünde fark kalmamış. Büyük balık yaşasın, küçük balık batsın anlayışı hakim" dedi. Esnaf ise "McDonald's ayakta kalacak ben öleceğim. Çünkü onun sermayesi var, gücü var. Benim yok" şeklinde konuştu.

"İdare etmeye çalışıyoruz ama nereye kadar"

Bazı esnafın şimdiden kepenk kapattığını, asıl dalganın önümüzdeki yıl hissedileceğini söyleyen Bakırlıoğlu, "Şu an çoğu esnaf 'Bir yıl daha dayanayım' diyor. Yüzde 80'i beklemede. Ama bu yükle ikinci yılı çıkaramayan çok olacak. Kapanmalar asıl o zaman başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf da inşaat sektöründeki durgunluğun da birçok küçük işletmeyi etkilediğini belirterek, "Ciro geçen seneye göre düşük, masraf yüksek. İdare etmeye çalışıyoruz ama nereye kadar" diyerek sıkıntılarını dile getirdi.

Bakırlıoğlu: "Bu yıl bütçede 2,7 trilyon lira faiz ödemesi var"

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bütçedeki faiz yüküne dikkati çekerek, "Bu yıl bütçede 2,7 trilyon lira faiz ödemesi var. Bütçe açığı var. Ama bu açığı holdinglerden değil, mahalle tostçusundan, kahvecisinden çıkarmaya çalışıyorlar. Vergi affı büyük şirketlere, denetim küçük esnafa. Bu adalet değildir" dedi.

Esnafın en çok dile getirdiği sorunun adaletsizlik duygusu olduğunu aktaran Bakırlıoğlu "Devlet büyük harcamalar yaparken vatandaşa sormuyor. Ama sıra vergiye gelince küçük esnafın kapısında. Eğer bir fedakarlık yapılacaksa bu yük adil dağıtılmalı. Küçük esnafı yaşatamazsanız mahalle kültürü de biter, istihdam da biter, ekonomi de küçülür" değerlendirmesini yaptı.

Bakırlıoğlu, küçük esnafın üzerindeki vergi ve sabit gider baskısının hafifletilmesi için Meclis'te girişimlerini sürdüreceğini belirtti.