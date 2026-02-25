Küçük Esnafın Vergi Yükü Ağırlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçük Esnafın Vergi Yükü Ağırlaşıyor

25.02.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Bakırlıoğlu, küçük esnafın artan vergi ve maliyetlerle zor durumda olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, küçük esnafın artan vergi ve maliyet yükü altında ezildiğini belirterek, "2,7 trilyon liralık faiz ödemesinin faturasını mahalle esnafına kesiyorlar" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, mahalle aralarında faaliyet gösteren küçük işletmelerle bir araya geldi.

Esnafın sıkıntılarını dinleyen Bakırlıoğlu, daha önce basit usulde vergilendirilen birçok küçük işletmenin artık "gerçek usul" kapsamına alındığını,  bunun esnafa ciddi bir maliyet getirdiğini söyledi.

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Bir masa koysan, üç sandalye koysan, dolaba üç içecek koysan 'sen artık büyüdün' deniliyor ve gerçek usule geçiriliyorsun. O andan itibaren muhasebeci ücreti, yazar kasa, KDV, stopaj, muhtasar, yüzde 25 gelir vergisi… Kazansan da kazanmasan da yıllık en az 100 bin lira sabit yük biniyor" diye konuştu.

Esnaf Şener Şeker ise "Eskiden devlete yükümüz yoktu. Elektriğimizi kendimiz karşılıyorduk, küçük küçük işimizi yapıyorduk. Şimdi deftere tabi olduk. Daha kazanmadan vergi başlıyor. Böyle giderse ayakta kalmak zor" değerlendirmesini yaptı.

Bakırlıoğlu: "Büyük balık yaşasın, küçük balık batsın anlayışı hakim"

Tost satan esnafla bir araya gelen Bakırlıoğlu, "Mahallede günde 10–20 tost satan esnafla dev zincir marketleri, uluslararası fast-food markalarını aynı kefeye koyamazsınız. Ama sistem öyle bir kurulmuş ki küçük esnafla dev şirket arasında devletin gözünde fark kalmamış. Büyük balık yaşasın, küçük balık batsın anlayışı hakim" dedi. Esnaf ise "McDonald's ayakta kalacak ben öleceğim. Çünkü onun sermayesi var, gücü var. Benim yok" şeklinde konuştu.

"İdare etmeye çalışıyoruz ama nereye kadar"

Bazı esnafın şimdiden kepenk kapattığını, asıl dalganın önümüzdeki yıl hissedileceğini söyleyen Bakırlıoğlu, "Şu an çoğu esnaf 'Bir yıl daha dayanayım' diyor. Yüzde 80'i beklemede. Ama bu yükle ikinci yılı çıkaramayan çok olacak. Kapanmalar asıl o zaman başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf da inşaat sektöründeki durgunluğun da birçok küçük işletmeyi etkilediğini belirterek, "Ciro geçen seneye göre düşük, masraf yüksek. İdare etmeye çalışıyoruz ama nereye kadar" diyerek sıkıntılarını dile getirdi.

Bakırlıoğlu: "Bu yıl bütçede 2,7 trilyon lira faiz ödemesi var"

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bütçedeki faiz yüküne dikkati çekerek, "Bu yıl bütçede 2,7 trilyon lira faiz ödemesi var. Bütçe açığı var. Ama bu açığı holdinglerden değil, mahalle tostçusundan, kahvecisinden çıkarmaya çalışıyorlar. Vergi affı büyük şirketlere, denetim küçük esnafa. Bu adalet değildir" dedi.

Esnafın en çok dile getirdiği sorunun adaletsizlik duygusu olduğunu aktaran Bakırlıoğlu "Devlet büyük harcamalar yaparken vatandaşa sormuyor. Ama sıra vergiye gelince küçük esnafın kapısında. Eğer bir fedakarlık yapılacaksa bu yük adil dağıtılmalı. Küçük esnafı yaşatamazsanız mahalle kültürü de biter, istihdam da biter, ekonomi de küçülür" değerlendirmesini yaptı.

Bakırlıoğlu, küçük esnafın üzerindeki vergi ve sabit gider baskısının hafifletilmesi için Meclis'te girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçük Esnafın Vergi Yükü Ağırlaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan laiklik bildirisine sert tepki: Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan laiklik bildirisine sert tepki: Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 13:01:59. #7.13#
SON DAKİKA: Küçük Esnafın Vergi Yükü Ağırlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.