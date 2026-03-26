Küçük kızı defalarca kırbaçladı

Hindistan’da bir okulda yaşanan dehşet verici olay, kast sisteminin pençesindeki toplumsal şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi. İddiaya göre alt kasttan olduğu belirtilen bir kız öğrenci, "üstün" kabul edilen bir sınıf arkadaşının yatağında uyuduğu gerekçesiyle feci şekilde kırbaçlandı.

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI

Çevredeki diğer öğrencilerin gözü önünde gerçekleşen saldırı, bir cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede infiale yol açarken, insan hakları savunucuları ve yerel halk duruma sert tepki gösterdi.