Küçükçekmece\'de 2 kişinin kameraya yansıyan kavgasında arkadaşları \'vur\' dedi

Küçükçekmece'de 2 kişinin kameraya yansıyan kavgasında arkadaşları 'vur' dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde iddiaya göre arkadaş oldukları öne sürülen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüşürken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde arkadaşlarının 'vur' diye bağırdığı görüldü.
KÜÇÜKÇEKMECE'de 2 kişi arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine 'vur' diyerek bağırdı.
Olay, Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öne sürülen 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.
ARKADAŞLARI 'VUR' DİYE BAĞIRDI
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kavga eden tarafların arkadaşlarının olayı ayırmak yerine 'vur' diye bağırdıkları görüldü.
Kaynak: DHA
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