Küçükçekmece\'de 4 katlı otele uzun namlulu silahla ateş açıldı

Küçükçekmece'de 4 katlı otele uzun namlulu silahla ateş edildi.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'taki otele uzun namlulu silahla ateş açtı.
Mermilerden biri yolcu taşıyan seyir halindeki metrobüse isabet etti. Otelin dış cephesi de çok sayıda isabet aldı.
Bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik çemberi oluşturdu.
Olay yeri inceleme ekipleri, uzun namlulu silah ya da silahlara ait çok sayıda boş kovan buldu.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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İzmir'in Bornova ilçesinde emanet ettiği parasını geri alamadığı için kuyumcuyu öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren cinayet zanlısı, 13 günlük kaçışının ardından kadın kimliği ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler E-5 Karayolu yanyol üzerinde bulunan otele uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Onlarca kurşunun sıkıldığı sokakta bazı mermiler içerisinde yolcuların da olduğu seyir halindeki metrobüse isabet etti. Ölü ve yaralının olmadığı saldırıda polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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