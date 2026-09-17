Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.
Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi Ay Sokağı'ndaki 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında, çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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