Küçükçekmece'de, ağacın devrilmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.
Florya Caddesi'nde yol kenarındaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Otomobilde hasar oluşurken devrilen ağaç nedeniyle yol da trafiğe kapandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ağaç, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, ağacın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Ağaç Devrildi, Trafik Kilitlendi - Son Dakika
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