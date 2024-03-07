Ak Parti Küçükçekmece Belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından biri kadın 4'ü 18 yaşından küçük toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. İlk olarak Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen 18 yaşından küçük olan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Suça itilen bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra ise savcılık ifadeleri tamamlanan 5 kişi serbest bırakılırken, 13 kişi tutuklanma telebiyle, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti adayına silahlı saldırı: 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
D-100 kara yolu Ankara istikameti Maltepe mevkisinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen bir kadın sürücü tarafından 34 DTA 439 plakalı otomobil ile 34 EYV 338 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 EYV 338 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki servis minibüsü ile Yeniden Refah Partisine ait seçim otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü gözaltına alındı ve kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 475 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 622 fişek, 4 kilo 29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 36 bin 269 araç ve 1690 motosiklet kontrol edildi ve 79 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, TIR ile fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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