KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti adayına silahlı saldırı: 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
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KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti adayına silahlı saldırı: 13 kişi tutuklandı

Küçükçekmece'de Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ü tutuklanma talebiyle, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Daha önce mahkemeye sevk edilen 18 yaşından küçük 3 şüpheli tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

07.03.2024 02:55  Güncelleme: 02:59
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KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, seçim çalışması sırasında düzenlenen ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınanldan 13'ü tutuklanma talebiyle, 4'ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Daha önce mahkemeye sevk edilen 18 yaşından küçük 3 şüpheli tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ak Parti Küçükçekmece Belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından biri kadın 4'ü 18 yaşından küçük toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. İlk olarak Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen 18 yaşından küçük olan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Suça itilen bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra ise savcılık ifadeleri tamamlanan 5 kişi serbest bırakılırken, 13 kişi tutuklanma telebiyle, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Aziz Yeniay, AK Parti, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'de Ak Parti adayına silahlı saldırı: 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

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