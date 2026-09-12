Küçükçekmece'de belediye su tankerinin çarptığı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi
Küçükçekmece'de Sultan Murat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, belediyeye ait su tankeri çarptı. Tankerin altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybederken sürücü emniyete götürüldü.
Küçükçekmece'de, belediyenin su tankerinin çarptığı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sultan Murat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan, henüz kimliği belirlenemeyen kadına Küçükçekmece Belediyesine ait su tankeri çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın tankerin altında ezildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri ise su tankerinin sürücüsünü emniyete götürdü.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: AA
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