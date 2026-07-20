Küçükçekmece'de Bıçaklanma: Baba Olmanın Sevinci - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Bıçaklanma: Baba Olmanın Sevinci

20.07.2026 11:10
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A.K, gasp girişiminde bıçaklandı ama hayatta kalıp, hastanede baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Küçükçekmece'de gasp girişiminde kalbi dahil 8 yerinden bıçaklanan A.K, doktorların zamanında müdahalesiyle hayata tutundu, aynı hastanede acil sezaryene alınan eşinin doğum yapmasıyla baba olmanın sevincini yaşadı.

Küçükçekmece'de yaşayan A.K. (23), 8 aylık hamile eşine tatlı almak için dışarı çıktığında 3 kişi tarafından gasbedilmek istendi.

Şüphelilere direnen A.K, kalbi dahil 8 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan A.K. ameliyata alınırken olayın ardından yaşadığı stres nedeniyle erken doğum riski yaşayan eşi sezaryene alındı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından A.K. ile sezaryenle doğum yapan eşi ve bebekleri yoğun bakım servisine yatırıldı. Tedavileri tamamlanan aile daha sonra taburcu edildi.

Saldırıya ilişkin çalışmalarını yürüten polis ekipleri ise şüphelilerden H.B'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Ekiplerin, olaya ilişkin diğer 2 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

A.K. AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıya uğradığı sırada hamile eşinin aklına geldiğini, kendisinin öleceğini düşündüğünü söyledi.

Yoğun bakım servisinde 6 gün tedavi gördüğünü aktaran A.K, "Böyle bir olayın kimsenin başına gelmesini istemem. Bir baba olarak eşim için bir şey almaya gittim, bu kadar olay başıma geldi. Kalabalık bir yerde bunu yapabilen her yerde yapar." dedi.

Kalbinin yanı sıra bağırsağı ile vücudunun birçok yerinden yaralandığını anlatan A.K, şöyle devam etti:

"Bu kadar caniliği kabul etmiyorum, olamaz diyorum. Eşim beni aradığında telefonu açamadım. Çünkü eşim de erken doğum tehlikesi atlatmıştı. Bayağı bir uğraşmıştık. Ama stres yapmış, ertesi gün hastaneye gelmiş. Stresten dolayı da erken doğum gerçekleşmiş. Çocuğum da 4-5 gün yoğun bakımda kaldı, eşimle birlikte. Az kalsın eşimle çocuğumu da kaybedecektik. Şu an çok şükür hayattayım, eşim de sağlıklı, çocuğum da. Benim tek temennim bunun gibi canilerin bu güzel ülkeyi kirletmemesi. Bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz."

A.K, yeni doğan kızını henüz göremediğini anlatarak, "Taburcu olduktan sonra çocuğumu kucağıma alıp kokusunu içime çekeceğim" dedi. A.K, yaşadıklarının hala etkisi altında olduğunu ve geceleri uyuyamadığını söyledi.

"Bir ameliyatla iki hayata dokunmuş olduk"

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.K'ye ilk müdahaleyi yapan ekipteki Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Bayram da A.K'nın kalbi durma noktasına yakın halde hastaneye getirildiğini söyledi.

Kalbi besleyen ana damarlarda meydana gelen kesilerin ciddi kanamaya yol açtığını, buna bağlı olarak kalbin beslenmesinin bozulmasıyla bir nevi kalp krizi gerçekleştiğini belirten Bayram, bazen de kalbin kendi yaralanmayıp etrafındaki darbelerden kaynaklı kanamalar yaşanabildiğini, bu iki senaryoda da hastaya hızlı müdahale gerektiğini anlattı.

Bayram, kalbe isabet eden bir kesici alet yaralanmasının dakikalar içerisinde müdahaleye alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu durum çok daha riskli oldu. Hastamızı süratle müdahaleye aldık. Bazı kesiler, kalpteki delikler kalbi durdurarak tamir etmeyi gerektirir. Bazılarında ise kalbi durdurmadan bir köşeye sıkıştırarak özel tekniklerle üzerindeki delikleri tamir edebiliyoruz. Bu hastamızda da bunu yapabildik ve süratle kalbin normal çalışmasını temin ettik." diye konuştu.

Hastada diğer yaralanmalarla ilgili branş hekimlerinin de ameliyata girdiğini belirten Muhammed Bayram, şöyle devam etti:

"Bu tip durumlarda 'Travma nasıl oldu, arkasındaki hikaye neydi' bunlardan ziyade mevcuttaki problem ve nasıl düzeltebileceğimize odaklanırız. Hikayeleri çoğu zaman sonra öğreniriz. Bu gencin hikayesi de aslında oldukça üzücü ama bizi sevindiren bir tarafı oldu. Hayatının kurtulmuş olmasına, tekrar ömrüne devam etmesine vesile olduk. Bu bizim için çok sevindirici. Ama hastamız burada yattığı süre içerisinde bir de baba oldu. Yeni doğmuş kızı da oldukça sağlıklı. Böylece baba kız olarak önlerinde bir ömür olmuş oldu. Aslında bir ameliyatla iki hayata dokunmuş olduk. Bu açıdan da oldukça mutluyuz."

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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