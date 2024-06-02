Küçükçekmece\'de Bina Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı

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Haber: Hakan Kaya

(İSTANBUL) - Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı çökme olayından sonra çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı, 5 bina için inceleme amaçlı boşaltma kararı alındı. Saniyeler süren çökme anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Ağır yaralılardan birinin 6 aylık kız çocuğu olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve polis yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu sabah 08.43'de Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi, Geçit Sokak 12/B'de bulunan 1988 yılında yapılmış zemin artı 3 katlı bina çöktü. Saniyeler içinde çöken ve anbean güvenlik kameralarına yansıyan olay nedeniyle çevredeki ev, iş yerleri ve park halindeki 1 otomobil ile 1 İETT otobüsü hasar gördü.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Olayın ardından bölgeye İBB, İtfaiye, 112 Acil, AFAD, UMKE, Emniyet, BEDAŞ, Küçükçekmece Belediyesi ile sivil arama kurtarma

ekipleri sevk edildi. İlk aşamada 2'si ağır 7 kişi enkaz altından çıkarıldı. Kalanlardan birisinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz altındaki diğer vatandaş yaralı olarak kurtarıldı.

6 aylık kız çocuğunun durumu ağır

Yıkılan binanın çevresindeki 3 bina ilçe belediyesi ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı, çevredeki 5 bina için de inceleme için boşaltma kararı alındı. Ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılanlardan 5 kişinin Biruni Üniversitebi Hastanesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Ağır yaralılardan A.C. isimli 6 aylık kız çocuğu ile S.D. isimli vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.