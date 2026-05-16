Küçükçekmece'de Bina Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçükçekmece'de Bina Çöktü

Küçükçekmece\'de Bina Çöktü
16.05.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü, çevredeki iş yeri zarar gördü. Ekipler müdahale ediyor.

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binanın çökmesi nedeniyle bitişiğindeki iş yeri zarar gördü.

Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çöken binanın çevresindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken bitişiğindeki bir börekçide hasar oluştu.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Öte yandan, yıkımı yapılan binanın çökmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Bina Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:57:13. #7.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Bina Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.