Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binanın çökmesi nedeniyle bitişiğindeki iş yeri zarar gördü.
Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çöken binanın çevresindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken bitişiğindeki bir börekçide hasar oluştu.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Öte yandan, yıkımı yapılan binanın çökmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Bina Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?