Küçükçekmece'de bir bina çöktü, enkaz altında kalanlar var - Son Dakika
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Küçükçekmece'de bir bina çöktü, enkaz altında kalanlar var

Küçükçekmece\'de bir bina çöktü, enkaz altında kalanlar var

Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekipleri de olay yerine yönlendirildi.

02.06.2024 09:26
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Özgür EREN/ KÜÇÜKÇEKMECE Karta bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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