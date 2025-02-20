Küçükçekmece\'de Bina Tahliye Edildi

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Küçükçekmece'de 7 katlı bina, bir dairenin banyosunda oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta bulunan 7 katlı binadaki bir dairede yaşayan vatandaşlar, banyoda bazı çatlaklar olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından binada kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Binayla ilgili karar, belediye ekiplerinin yapacağı detaylı incelemelerin ardından verilecek.