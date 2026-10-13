Küçükçekmece'de boşaltılan 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de boşaltılan 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Mahallesi Uğurlu Sokak'ta bulunan 7 katlı boş binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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