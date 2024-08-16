KÜÇÜKÇEKMECE'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Bıçaklanarak Öldürüldü

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KÜÇÜKÇEKMECE'de, boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Akkaya tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Öznur Akkaya'nım cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu 'ndan alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Öznur Akkaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Akkaya tarafından, barışma teklifini kabul etmemesi üzerine sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Öznur Akkaya'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Akkaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine götürüldü.