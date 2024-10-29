Küçükçekmece'de Çatı Yangını

Küçükçekmece'de, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatısındaki yangın söndürülen binada hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Hazar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
Olay yerine, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, hasar oluşan binada soğutma çalışmaları sürüyor.
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