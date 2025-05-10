Küçükçekmece'de Çatı Yangını

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Söğütlüçeşme Mahallesi Kavak Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi müdahale ederek yangını söndürdü.
Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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