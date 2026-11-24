Küçükçekmece'de çatı yangını bitişik binaya sıçradı, iki binada hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki yapının çatısına sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iki binanın çatısında da hasar meydana geldi.
Küçükçekmece'de, bir binanın çatısında çıkıp bitişiğindeki yapıya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Söğütlüçeşme Mahallesi 1. Muz Sokağı'nda bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle her iki binanın çatısında da hasar oluştu.
Kaynak: AA
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