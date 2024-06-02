Küçükçekmece'deki enkaz altında kalan köpek sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küçükçekmece'deki enkaz altında kalan köpek sağ olarak kurtarıldı

Küçükçekmece\'deki enkaz altında kalan köpek sağ olarak kurtarıldı

Küçükçekmece'de çöken 4 katlı binadan kurtarılan Korkut Yılmaz Ayaz'ın köpeği Cookie, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan köpek, veterinere götürülerek kontrol edildi.

02.06.2024 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melihcan ÇALIŞKAN/ KÜÇÜKÇEKMECE'de, bu sabah çöken 4 katlı binadan 8 kişi yaralı halde kurtarılırken 1 kişi ise hayatını kaybetmişti. Enkazdan kurtulan Korkut Yılmaz Ayaz'ın terrier cinsi köpeği 'Cookie' de enkaz kaldırma çalışmaları sırasında sağ olarak çıkarıldı.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde, Belediye Caddesi ile Geçit Sokak'ın kesişim noktasında bulunan ve 1988 yapımı olduğu öğrenilen 4 katlı bina sabah 08.40 sıralarında çöktü. Enkazdan, 8 kişi yaralı olarak kurtuldu, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Olay yerinde çalışma sürdüren AFAD, belediye ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin arama-kurtarma faaliyetleri sonunda enkaz kaldırma çalışmaları başlatılmıştı.

COOKİE DE SAĞ ÇIKARILDI

Enkazdan kendi imkanlarıyla kurtulan Korkut Yılmaz Ayaz, terrier cinsi köpeği Cookie'nin de enkaz altında kaldığını belirtmişti. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında beton parçalarını kaldıran kepçe operatörü, Ayaz'ın köpeği Cookie'yi fark etti. Ekiplerin yardımıyla köpek Cookie, enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra mama verilen köpek, kontrol için veterinere götürüldü.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Korkut, Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'deki enkaz altında kalan köpek sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
19:14 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
16:39 Adana’da termometreler 40 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
20:04 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
17:16 Mourinho’nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi Ali Koç’u şoke eden protesto Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto
17:15 Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
16:39 İsmet Taşdemir, Mourinho’ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz İsmet Taşdemir, Mourinho'ya meydan okudu: O var diye bir tarafa sinecek değiliz
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 21:34:21. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki enkaz altında kalan köpek sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement