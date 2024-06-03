Küçükçekmece\'de çöken binayla ilgili gözaltı sayısı 4\'e yükseldi

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇÖKEN BİNA İLE İLGİLİ GÖZALTI SAYISI 4 OLDU

Derya EVREN KORKMAZ/ Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e çıktı. Binanın girişindeki restoranın eski sahibi ile yeni sahibinin eşi de gözaltına alındı. Gözaltındaki 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 4 katlı bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, ve binanın girişinde bulunan restoran sahibi Özge Aktürk Dinçer gözaltına alındı. Çalışmaların devamında gözaltına alınan Dinçer'in eşi İbrahim Dinçer ile restoranın eski sahibi Özcan Karar da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.