Küçükçekmece'de doğal gaz kaçağı tespit edilen caddede İGDAŞ ekiplerince çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Sultan Murat Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde yayılan koku üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı.
Bölgeye gelen itfaiye görevlilerinin doğal gaz kaçağı tespit etmesi üzerine İGDAŞ'a haber verildi.
Cadde tedbir amacıyla trafiğe kapatılırken, İGDAŞ ekibi mahalledeki doğal gaz akışını kesti.
Ekipler, bölgeye getirilen iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Doğal Gaz Kaçağı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?