Küçükçekmece'de Elektrik Hatları İçin Altyapı Çalışması Nedeniyle D-100 Yolunda Ulaşım Aksadı

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Küçükçekmece'de, elektrik hatları için başlatılan altyapı çalışması sırasında oluşan yoğunluk nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksadı.

Elektrik şirketine bağlı ekiplerin, D-100 kara yolu Ankara istikametinde yan yolda başlattığı çalışma nedeniyle yol tek şeride düştü.

Bu nedenle Beylikdüzü ile Büyükçekmece arasında araç yoğunluğu görüldü.

Çalışmalar sırasında bölgede trafik akışında aksamalar yaşandı.