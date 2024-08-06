Küçükçekmece'de, elektrik hatları için başlatılan altyapı çalışması sırasında oluşan yoğunluk nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım aksadı.
Elektrik şirketine bağlı ekiplerin, D-100 kara yolu Ankara istikametinde yan yolda başlattığı çalışma nedeniyle yol tek şeride düştü.
Bu nedenle Beylikdüzü ile Büyükçekmece arasında araç yoğunluğu görüldü.
Çalışmalar sırasında bölgede trafik akışında aksamalar yaşandı.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Elektrik Hatları İçin Altyapı Çalışması Nedeniyle D-100 Yolunda Ulaşım Aksadı - Son Dakika
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