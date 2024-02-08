Küçükçekmece\'de Hırsızlık Anı: Sandalye Fırlatarak Kaçtılar

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KÜÇÜKÇEKMECE'de elektrik malzemesi satan dükkandan 100 bin liralık kablo çalan hırsızları komşulardan biri sandalye fırlatarak kaçırdı. Hırsızlık anları ve sandalye fırlatıldıktan sonra hırsızların kaçarken bir arkadaşlarını unutması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi'nde 05 Şubat Pazartesi Günü sabaha karşı elektrik malzemesi satan bir dükkanda meydana geldi. Mahalleye dadanan yüzleri maskeli kapüşonlu hırsızlar, önce bir dükkanın önüne gelip güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi, ardından da dükkanın kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan şüpheliler hafif ticari araçla aynı mahallede bulunan elektrikçi dükkanının önüne geldi. Şüphelilerden biri levye ile dükkanın cam kapısını kırdı.

SOKAĞA BAKTI KENDİ İŞ YERİNİN SOYULDUĞUNU GÖRDÜ

İçeri giren şüphelilerden 2'si hemen elektrik kabloları alıp geldikleri araca yüklemeye başladı. Cam kapının kırılma sesine uyanan komşular ve iş yeri sahibi Mehmet Aydın sokağı kontrol ettiğinde iş yerine hırsızların girdiğini gördü. Mehmet Aydın 3. kattan bağırdığı sırada karşı apartmanda oturan bir kişi de eline geçirdiği plastik sandalyeyi balkondan hırsızlara doğru fırlattı.

HIRSIZLAR ARKADAŞLARINI OLAY YERİNDE UNUTTU

Paniğe kapılan şüpheliler hızla geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Arkadaşlarının kendisini almayı unuttuğunu gören bir hırsız ise aracın arkasından koşarak yetişmeye çalıştı.

Hırsızlık şüphelilerinin dükkanın önüne gelip kabloları araca yüklemeleri ve bir komşunun hırsızlara sandalye fırlatarak kaçırmaya çalışması ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yeri sahibi Mehmet Aydın, "Gece saatlerinde hırsızların camı patlatmalarıyla sese uyandım. Baktım bunlar aşağıdaydı. Bağırdım ama başarılı olamadım. İçeriye girdiler, dükkandan bir miktar malımızı çaldılar. Ortalama 50 bin ile 100 bin arasında zarar var. Kabloları çalmışlar, kablo para yapıyor. Ben müdahale etmesem hepsini götüreceklerdi. Karşı komşuda bağırdı, sandalye fırlatması ile kaçmaları bir oldu. Bizim dükkanda bu 3. hırsızlık olayı. Bizden önce başka dükkana girmeye çalışmışlar açamamışlar sonra bizim dükkana geliyorlar. Bizden sonra da Esenlerde iş yerlerini soymuşlar" dedi.