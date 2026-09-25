Küçükçekmece'de iş merkezi otoparkında yanan elektrikli araç özel örtüyle söndürüldü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de iş merkezi otoparkında yanan elektrikli araç özel örtüyle söndürüldü

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Küçükçekmece\'de iş merkezi otoparkında yanan elektrikli araç özel örtüyle söndürüldü
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Küçükçekmece'de 4 katlı iş merkezinin kapalı otoparkında park halindeki elektrikli araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiyenin özel örtüyle havasız bırakarak söndürdüğü yangında iş merkezi çalışanları tahliye edildi, ölen ya da yaralanan olmadı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de iş merkezinin kapalı otoparkındaki elektrikli araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü. İş merkezinde bulunan çalışanlar tahliye edilirken kısa süreli panik yaşandı.

Olay, Kanarya Mahallesi 1. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezinin kapalı otoparkında meydana geldi. Elektrikli otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İş merkezi çalışanları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İş merkezinde çalışanlar hemen tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan elektrikli araç itfaiye ekiplerinin kullandığı özel bir örtü ile havasız bırakıldıktan sonra söndürme işlemi gerçekleştirildi. İş merkezindeki dumanlar tahliye edilinceye kadar çalışanlar dışarıda bekletildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç çekici yardımıyla otoparktan çıkartıldı.

Kaynak: DHA
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