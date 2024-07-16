Küçükçekmece'de Kadına Şiddet: Koca Gözaltına Alındı

Güncel

Küçükçekmece'de, çalıştığı iş yerine gittiği eşini önce bıçakla tehdit edip ardından darbeden koca gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde önceki gün M.Ö. (40) isimli kadının iş yerinde darbedildiği olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, M.Ö'nün kocası B.Ö'yü (43) dün Bakırköy'deki bir adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından B.Ö, "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, kadının iş yerinde kocası tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, B.Ö'nün eşi M.Ö'nün çalıştığı iş yerine geldiği, elindeki bıçakla karsını kovaladığı, ardından kadını darbettiği yer aldı.