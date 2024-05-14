Küçükçekmece\'de kontrolden çıkan cipin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan cipin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi'nde 61 OF 1903 plakalı cip, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Polis, sürücüyü ifadesini almak üzere karakola götürdü.
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