Küçükçekmece'de kontrolden çıkan cipin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kontrolden çıkan cipin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Küçükçekmece\'de kontrolden çıkan cipin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi'nde meydana gelen kazada, 61 OF 1903 plakalı cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, sürücüyü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

14.05.2024 21:41
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Küçükçekmece'de, kontrolden çıkan cipin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi'nde 61 OF 1903 plakalı cip, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Polis, sürücüyü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de kontrolden çıkan cipin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de kontrolden çıkan cipin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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